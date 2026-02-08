衆院選の愛知7区で、国民民主党の前職・日野紗里亜氏(38)が2回目の当選です。 「三つ子を育てる4児の母」の目線から、子育て世帯への財政支援の拡充などを訴えました。 玉木雄一郎代表が2回にわたって応援に入るなど、党幹部らの手厚い支援もあり、議席を守り抜きました。 自民党の元職・鈴木淳司氏(67)は前回に続き、小選挙区では敗れましたが、比例復活当選を決めています。