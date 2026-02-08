太田南小学校体育館高松市太田下町 8日に投開票が行われた衆院選の香川県の投票率（確定値）は56.57%（確定値）でした。2024年10月に行われた前回の衆院選52.94%を3.63ポイント上回りました。 香川県では前回の1.27倍にあたる21万6883人が期日前投票を済ませていました。