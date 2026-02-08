衆議院選挙･静岡8区は、自民の新人･稲葉大輔候補の当選が確実となったことを受け、中道の前職･源馬謙太郎候補が浜松市内で支援者らを前に心境を語りました。＊＊＊源馬候補陣営の様子（中継収録より）＊＊＊
