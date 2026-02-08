衆院選東京２４区は、自民党の萩生田光一氏が当選した。萩生田氏は当選８回目。これまで経済産業相などを歴任し、現在は党幹事長代行を務めている。２０２４年の前回選では政治資金の不記載問題で党からの公認を得られず無所属で立候補し、当選した。