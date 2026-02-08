自民党・鈴木俊一 幹事長が、TBS NEWS DIGの開票特番「選挙DIG」のインタビューで、今回の衆院選の結果について「高市総理への期待と、野党の“敵失”が相まった結果」と話しました。単独3分の2の勢いにも「より謙虚な姿勢で」と自戒駒田健吾キャスター:JNNの議席予測では、単独で自民党が3分の2をとるという予測が出ていますけれども、各社同じぐらいだと思いますが、この数字の受け止めをお願いします。自民党