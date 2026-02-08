◇オランダリーグAZ―アヤックス（2026年2月8日）AZの日本代表DF毎熊晟矢(28)が8日のアヤックス戦に先発出場。リーグ戦今季初先発となったが、前半43分に無念の負傷交代となった。前半39分、毎熊は相手選手を追いかける際にバランスを崩して転倒。倒れながら右太もも裏を気にする仕草を見せた。その後、前半43分に無念の途中交代となった。W杯イヤーを迎えた日本代表だが、主力クラスの負傷者がお相次いでいる。GK鈴木彩