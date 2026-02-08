国民民主党の玉木代表は８日夜のＮＨＫ番組で、「（自民党、日本維新の会との）連立どうこうではなく、良い政策は協力して前に進める、駄目なものは駄目と言っていくということを貫いていきたい」と語り、政策ごとに是々非々で臨む姿勢を示した。