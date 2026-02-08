◆りそなBリーグ2部（B2）福岡50―52岩手（8日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）ライジングゼファー福岡がホームで岩手に無念の惜敗。連勝は2で止まり、ホームでは3連敗となった。地元児童の集客策を披露したこの日、照葉積水ハウスアリーナのB2公式戦では過去最多の4247人が観戦した。しかしロースコアの展開から抜け出せず、50―50で迎えた第4クオーター残り19秒でマウンスに2点シュートを決められた。【ノルマの平均4000