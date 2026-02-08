山形県１区に立候補した自民党の新人・遠藤寛明（えんどう・ひろあき）さんが当選しました。 【写真を見る】2026衆議院選挙山形1区自民党の新人・遠藤寛明さんが当選 最新の開票状況はこちらからhttps://www.tuy.co.jp/senkyo/