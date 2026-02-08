2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡5区では自民党・前職の細野豪志氏が10回目の当選を確実にしました。 細野豪志氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした細野豪志氏（54）＞ ただ今、10期目の当確ということで一報を受けることができました。本当に皆さん、ありがとうございました。当選をした中で、この報告会で皆さんと一緒にバンザイをしたのは私初めてでございます。これまで皆さんのバンザイをしていただいている姿