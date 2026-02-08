2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡1区では自民党・前職の上川陽子氏が当選を確実にしました。 上川陽子氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした上川陽子氏（72）＞ 8時の当選をこうして、皆さんと一緒にバンザイができましたこと。ありがとうございました。 1月27日から12日間の短期決戦の戦いに皆さまのご支持と温かな応援と、そして選対本部長天野元先生を中心に県議会議員の先生方、また市会議員の先生方、そして地