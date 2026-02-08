2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟2区・新潟市西蒲区の開票状況です。 【新潟2区・新潟市西蒲区】開票率100％国定 勇人氏自民・前12,306票菊田 真紀子氏中道・前10,140票平井 恵里子氏参政・新2,429票金井 典子氏維新・新1,018票