愛知1区で当選を決め、支援者から氷水をかけられる河村たかし氏＝8日午後10時18分、名古屋市愛知1区で減税日本・ゆうこく連合の河村たかし共同代表（77）が、いずれも元職で、自民党の熊田裕通氏（61）、中道改革連合の吉田統彦氏（51）らを破り、7回目の当選を果たした。減ゆ連が議席を獲得するのは初。河村氏は、原口一博前衆院議員（66）らと共に、公示直前に新党を結成。党の公約作りが間に合わない中で選挙戦に突入したが