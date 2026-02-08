ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボードのパラレル大回転で、女子では三木つばき（浜松いわた信用金庫）が決勝トーナメント１回戦を突破した。今大会限りでの現役引退を表明している竹内智香（広島ガス）は予選２２位で敗退。男子の斯波正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡＺＡＯＯＮＳＥＮ）は予選で失格となった。ワールドカップ（Ｗ杯）女王が、準々決勝で涙をのんだ。期待を背負って大舞台に臨んだ三木が、イタリア選