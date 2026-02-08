2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟1区・新潟市東区の開票状況です。 【新潟1区・新潟市東区】開票率100％◎内山 航氏自民・新25,363票西村 智奈美氏中道・前22,408票小池 幸夫氏参政・新4,616票伊藤 和成氏維新・新3,441票中村 岳夫氏共産・新2,019票※情報は随時更新します。