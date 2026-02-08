メディアのインタビューに臨む自民党総裁の高市首相＝8日午後11時8分、東京・永田町の党本部共同通信社は衆院選で全国の有権者に対し、投票した候補者や政党を質問する出口調査を実施し、「支持政党なし」と答えた無党派層を含む各党支持層の投票行動などを分析した。調査によると、自民党には比例代表で同党の支持層の79％が投票した。前回2024年衆院選の69％を上回った。無党派層の支持を最も集めたのも自民で21％だった。立