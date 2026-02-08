高市首相（自民党総裁）は８日夜のＮＨＫの番組で、通常国会前に内閣改造を行う考えがないことを明らかにした。高市氏は「今の閣僚、いいチームだと思っている。みんな一生懸命働いて、結果を出しつつあるので変えることは考えていない」と述べた。一方、「（連立を組む）日本維新の会から閣僚を１人出すというお話があったときに考える」とも語った。