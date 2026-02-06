東京24区で当選を決め、花束を手にする自民党の萩生田光一氏＝8日夜、東京都八王子市8日投開票の衆院選では、自民党派閥裏金事件に関係した公認候補ら44人のうち、旧安倍派の有力者「5人組」の一人、萩生田光一幹事長代行（東京24区）ら37人が当選を確実にした。小選挙区では31人が勝ち抜き、2人が比例復活。比例単独では4人当選した。2024年前回選で落選した旧安倍派幹部の下村博文元文部科学相（東京11区）の当落が注目される