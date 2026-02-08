衆院選は８日、投開票が行われた。自民圧勝が確実となり、公示前に立憲民主党と公明党が合流した「中道改革連合」は、テレビ各局の開票特番で選挙前１７２議席から壊滅的な惨敗となる予測が伝えられている。夜に東京都内の開票センターで会見した野田佳彦、斉藤鉄夫の両共同代表は、責任を聞かれ「腹は決まっている」と述べた。会場はお通夜モードで、両代表の表情も暗かったが…。一方で中道候補のうち、公明出身候補は今