ブルペンで投球する伊勢＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第２クール第３日は８日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われた。この日も午前中の一部を非公開で行い、攻守でサインプレーを確認。アウトカウントや走者を想定したゲームノックも行われた。投手陣はエースの東が２度目のブルペン入り。伊勢と新外国人のコックスも捕手を座らせて、力強く投げ込んだ。野手では筒香がランチ