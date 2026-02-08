衆院選は８日、投開票され、茨城６区（土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市）は、自民党の國光文乃氏が当選を確実にした。無所属の前職・青山大人（やまと）氏は敗れた。立憲民主党に所属していた青山氏は、衆議院が解散することが決まり、立民が公明党と「中道改革連合」を結成した際に合流しなかった。中道入りしなかったのは、立民の前職では「ゆうこく連合」をたちあげた原口一博元総務相（佐賀１区