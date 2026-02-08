◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード女子・パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）男女の予選・決勝が行われ、女子で昨季世界選手権銀メダルの三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は、予選３位から上位１６選手による対戦方式で勝ち上がる決勝トーナメントに進み、対戦相手に０秒０２及ばず準々決勝で敗退。金メダル候補として挑んだ２度目の五輪は６位入賞で終えた。×××