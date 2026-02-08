衆院選は８日、投開票され、大分３区（別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、東国東郡、速見郡）は、自民党の前職・岩屋毅元外相が当選確実となった。岩屋氏は、石破茂前首相が２０２４年に総裁選に出馬した際に選対本部長を務めるなど、石破氏の側近として知られる。その後発足した石破内閣では、外相に就任した。同年１２月に中国人向けのビザ取得要件の緩和措置検討を表明。これが中国からの訪日客増加に