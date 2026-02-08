日本保守党の百田尚樹代表（６９）、有本香事務総長（６３）が８日、都内に設置された開票センターで開票速報を見守った。この日投開票を迎えた衆院選では期日前投票が過去最多となった。総務省の発表によると、全国で２７０１万人が期日前投票を行ったという。増える期日前投票に関して、百田代表は思うところがある。「今回の期日前投票でも、不正をやれる余地がいっぱいあったよね」有本事務総長も大きくうなずいた。「