衆院選に自民党から立候補し当選した青山繁晴氏が８日、当選確実の一報を受け喜び、決意を新たにした。この日、青山氏の選挙事務所には支援者が駆けつけ、衆院選の選挙結果が報じられるのを固唾を飲んで見守った。テレビに青山氏の「当選確実」の文字が表示されると一同は喜びの声をあげ、青山氏が登場すると大きな拍手で出迎えた。壇上に立った青山氏の第一声は「皆々様、魂からありがとうございます」という感謝の言葉だ