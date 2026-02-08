衆院選東京９区は、自民党の菅原一秀氏が当選した。菅原氏は当選７回目。経済産業相などを務めた。２０２１年に違法な寄付を行ったとして議員辞職し、東京簡裁から罰金４０万円と３年間の公民権停止の略式命令を受けた。２０２４年の前回選に立候補したが、落選した。