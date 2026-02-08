[2.8 プレミアリーグ第25節](AMEXスタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 5 ルイス・ダンクDF 21 オリビエ・ボスカリDF 24 フェルディ・カディオールDF 29 マキシム・デ・クーパーMF 10 ジョルジニオ・ルターMF 17 カルロス・バレバMF 22 三笘薫MF 30 パスカル・グロスMF 53 ハリー・ハウエルFW 19 チャランポス・コストウラス控えGK 23 ジェイソン・スティールDF 3 イゴール