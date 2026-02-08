【セリエA第24節】(レナート・ダッラーラ)ボローニャ 0-1(前半0-0)パルマ<得点者>[パ]クリスチャン・オルドニェス(90分+4)<退場>[ボ]トンマーゾ・ポベガ(22分)[パ]マリアーノ・トロイロ(79分)<警告>[ボ]ジョン・ルクミ(76分)[パ]サーシャ・ブリッチギー(49分)、マリアーノ・トロイロ2(61分、79分)