[2.8 エールディビジ第22節 ユトレヒト 0-1 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは8日に第22節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でユトレヒトと対戦し、1-0で勝利した。前節に出場していた上田は今節メンバー外で、1月25日の前々節に負傷交代していた渡辺は、公式戦3試合ぶりに出場して後半25分までプレーした。フェイエノールトは前半10分に先制ゴール。MFウサマ・タルガリンが中盤の底