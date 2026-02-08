[2.8 プレミアリーグ第25節 ブライトン - クリスタル・パレス]クリスタル・パレスは8日、プレミアリーグ第25節でブライトンと対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前に登録メンバーが発表され、MF鎌田大地が昨年12月14日以来のメンバー入りを果たしてベンチスタートとなった。鎌田は昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦(●0-3)で先発出場するも、後半20分に右ハムストリングを痛めて負傷交代を余儀なくされていた。鎌