プロ・リーグ 25/26の第24節 ゲンクとアンデルレヒトの試合が、2月8日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、コバ・ダコスタ（FW）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大き