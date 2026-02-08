男性から「好きだよ」「大丈夫だよ」と言われても、なぜか不安が残る関係ってあるはず。男性にとって本気の恋かどうかは、実は言葉の量では分かりません。でも、男性は本命の女性に対してほど、不安を増やさない行動を積み重ねます。男性は本命相手を不安にさせる状況を先回りして避ける連絡が遅くなりそうな日は一言入れる、誤解が生まれそうな時は先に説明する。こうした男性の行動は、本命女性を不安にさせたくないという意識が