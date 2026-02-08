恋愛成就のためには積極的な行動が必要とイメージしてしまうものですが、あまりに積極的すぎると相手に引かれてしまうことも。そこで今回は、恋をダメにしてしまう「NG行動」を紹介します。四六時中連絡しようとする好きな人と距離を縮めたいあまり、四六時中連絡してしまうのは避けるべき。相思相愛の関係なら頻繁に連絡しても問題ないでしょうが、まだ関係を作っていく段階の時は、相手とのテンションが合わないと迷惑にしか感じ