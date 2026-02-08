リング上を彩るラウンドガールが、ラウンド間に登場するなり“謎”の行動に…。奇跡の“9頭身”と話題の“美ボディ”グラドルがとった突然の行動、抜群の身体能力に「身体能力すごっ」「めっちゃ美脚」など驚きの声が上がった一方、「何やってるの？w」など困惑の声も寄せられた。【映像】9頭身“美ボディ”ラウンドガール、衝撃の身体能力8日、東京・国立代々木競技場 第二体育館で『K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定ト