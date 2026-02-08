8日投開票の衆院選で大分3区では自民党の岩屋毅氏が11回目の当選を果たしました。【映像】支援者に頭を下げる岩屋毅氏午後11時前に支援者らの前に現れた岩屋氏は「本当に長い時間お待たせして申し訳ありませんでした」と話し、「一番厳しい、難しい戦いでした。今まで経験したことがない戦いでもありました」と述べました。さらに「ネットの中でのいわれのない誹謗中傷を受けながらも私を信頼していただいた、そのおひとりお