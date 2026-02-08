昨年の世界選手権で全6種目を制したクレボが8日、今大会最初の男子距離複合で圧倒的な強さを見せつけた。終盤の坂でスパートして猛然と駆け上がると、後続をあっという間に突き放した。最後は勝利を確信し、声援に応える余裕も見せながらゴールし「最高の気分。好スタートを切れて良かった」と声を弾ませた。3連覇が懸かる得意のスプリント種目を含め、今大会もメダルラッシュが期待される。29歳の絶対王者は「一戦ずつ集中し