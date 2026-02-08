国民民主党の玉木代表は８日夜、インターネット番組に出演し、自民大勝の要因について「地盤がしっかりし、底力がある。我々はまだ足腰が弱いので参考にしたい」と述べた。衆院選後の与野党連携のあり方を問われると、「政策最優先というこの路線で頑張っていきたい」と強調した。