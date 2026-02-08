食事にも気をつけて、運動もしている。それなのに、体型だけがなかなか変わらない。そんな停滞感を抱えている人にこそ知ってほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。脚を大きく使いながら体をねじることで、腰・お腹・下半身を同時に刺激できるのが特徴で、体の軸から動かすことでラインの変化を感じやすくなります。ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ（１）直立して右脚