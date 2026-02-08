顔まわりがすっきり見える気がして、センターパートにしている。でも最近、なんとなく疲れて見えるし、顔の印象がきつくなった気がする…。そんな違和感があるなら、原因は“分け目の出方”かもしれません。40代・50代の「直線センターパート」は、今の空気感から一気に離れて見えてしまうことがあります。分け目が直線になると、地肌と影が強調される分け目がくっきり一直線に出ると、地肌が目立ち、頭頂部の立体感が失われやすく