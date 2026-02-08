食の宝庫北海道を旅するなら、美味しい朝食こそ欠かせません。【ラビスタ函館ベイANNEX】の朝食バイキングは、港町函館ならではのセルフで作る海鮮丼をはじめ、いくらやイカなども食べ放題。ザンギやイカ飯など北海道グルメもそろいます。そのうえ朝からスパークリングワインや地酒も用意。満足感たっぷりの朝食です。｜北海道ならではの朝食ホテルの朝食会場は2階にある「お食事処 北の番屋（KITA NO BANYA）」で７時にオープン。