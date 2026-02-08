８日投開票の衆院選で東京７区から立候補した自民党の丸川珠代元五輪相（５５）が当選確実となった。国政への復帰は約１年半ぶり。午後１０時１９分、ＮＨＫの開票特番が丸川氏の当確を報じると、渋谷区の選挙事務所に詰めかけた支援者は「ウオーッ！」と大沸き。１分以上も拍手が続いた。丸川氏は約２０分後に事務所に到着。涙はなく、支援者とともに満面の笑みで万歳三唱し「今回の選挙戦、これほどに一票の重みを感じたこと