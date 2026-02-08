◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離男子複合（２０キロ）（８日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】２大会連続出場の広瀬崚（Ｔ・Ａ・Ｃ）は、五輪の個人種目で自己最高の２２位に入った。クラシカル走法とフリー走法で半分ずつ走る複合。前半クラシカルで積極的な滑りを展開し、１５位で折り返した。後半フリーでは順位を落としたとはいえ、粘りの走りを披露し、２度目の大