五輪フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、米大手紙「ニューヨーク・タイムズ」が脚光を当てた日本女子の1枚に反響が広がっている。7日（日本時間8日）に行われたフィギュア団体戦の男子ショートプログラム（SP）。日本の応援席でひと際存在感を放ったのが、ド派手アイテムを装着した坂本花織（シスメックス）だった。五輪の5つの輪がついたユニークなサングラスで応援。中継したテ