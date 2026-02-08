衆院選は８日、投開票され、愛知１区（名古屋市東区・北区・西区・中区）は、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかし氏が当選確実となった。２００９年から５期にわたって名古屋市長を務めていた河村氏は、２４年の衆院選で日本保守党から出馬することを表明。市長を自動失職して臨んだ。「減税政策など、名古屋でやってきた庶民革命を国でも進める」ことを掲げて支持を訴えて勝利し、同党に初の国政議席をもたらした。河村