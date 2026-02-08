衆院選・比例代表北関東ブロックに立候補していた参政党の元職・豊田真由子氏（51）の3回目の当選が確実となった。 【写真】思わず笑顔がこぼれる豊田真由子氏昔とは印象変わった!? 豊田氏は8日、20時の開票10分後には当選確実の報が出されていた。会見場には22時頃に到着し、神谷宗幣代表に迎えられ、感極まった表情に。その後は満面の笑みで記念写真に応じた。 記念撮影後の会見では「たくさんの方にお支えいただきま