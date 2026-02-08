2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知7区は三つ子を含む4人の子育て中の国民・日野紗里亜さん（38）が当選を確実としました。前回、裏金問題で落選した自民の鈴木淳司元総務大臣（67）は、松下政経塾の後輩にあたる高市総理直々の応援を生かせませんでした。