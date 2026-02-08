【衆院選長野3区・敗戦の弁】中道・前職神津健さん（49）「高市首相の高い支持率は大きな影響があったと思っています。私のこれまでの政治活動、一生懸命やってきたが、そこに対する評価、まだまだ私自身頑張らなければいけないところがあったのだと思う」