高市首相（自民党総裁）は８日夜の日本テレビの番組で、参院では与党の過半数割れが続く中、連立の枠組みを拡大させる考えがあるかを問われ、「まず日本維新の会との連立は、しっかりとこれからも続けていきたい」と述べた上で、「さらに一緒にやろうよと言ってくださる政党があったら、ぜひご一緒にやらせていただきたい」と語った。