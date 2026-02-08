愛知7区で当選を確実にしたのは、国民民主党の前職 日野紗里亜さん（38）です。 【写真を見る】【衆議院選挙】愛知7区 日野紗里亜氏 38歳（国民）に当選確実 3つ子を育てる4児の母 3つ子を育てる4児の母として、子育てや介護・福祉の制度改善などを訴え2回目の当選を確実にしました。