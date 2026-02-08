武田良太氏衆院選福岡11区で自民党元職の武田良太元総務相が、与党対決となった日本維新の会前職の村上智信氏を破り、8回目の当選を確実にした。前回選では自民派閥裏金事件に関係したとして比例代表との重複立候補が認められず、村上氏に敗れ落選。「リスタート」をキャッチフレーズに掲げて地元を細かく回り、支持基盤を立て直した。良好な関係を保っていた公明党が、立憲民主党と結成した中道改革連合の新人を支援したが、